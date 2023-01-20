الجيش يحقق في عملية انتهاك طائرات الدرون الكورية الشمالية

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صرح "كيم سنغ كيوم" رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم بأنه سيجري تحقيقا حول مسؤولية الاستجابة الضعيفة من قبل الجيش خلال عملية انتهاك طائرات درون كورية شمالية للأجواء الكورية الجنوبية مؤخرا، وقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية ذات الصلة.جاء ذلك في تقرير حول هذه القضية قدمه "كيم" إلى اللجنة البرلمانية للدفاع، في أثناء جلسة الاستماع البرلمانية التي عقدت اليوم.وخلال الجلسة، قال "إيم بيونغ هون" النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم إنه من الضروري معاقبة الذين ارتبكوا أخطاء واضحة في هذا الشأن، لكن العقاب وحده لن يحل كل المشاكل، كما أن التركيز على العقاب قد يؤدي إلى تخفيض الثقة في النفس والروح المعنوية لدى الجنود.وردا على ذلك قال "كيم" إنه لن يتخذ أي قرار في هذا الشأن إلا بعد تفكير شامل.ومن جانبه، قال وزير الدفاع "لي جونغ سوب" إنه أبلغ وزارة الدفاع بالتحقيقات ذات الصلة، إلى جانب نتائج فحص حالة الاستعداد العسكري، وأضاف أنه سيتخذ قرارات حذرة مع الوضع في الاعتبار مختلف الأمور ذات الصلة.وحول مدى نجاح أو فشل عملية الاستجابة لطائرات الدرون الكورية الشمالية، قال الوزير "لي" إن هناك تقدما فيما يتعلق بالكشف والتعقب مقارنة بالماضي، لكن هناك أيضا مشاكل تم تحديدها بأبعاد مختلفة من حيث عدم القدرة على إسقاط تلك الطائرات، ولكن سيتم التعويض عن ذلك في مرحلة مبكرة حتى يمكن تحسين وضع الاستعداد العسكري في المستقبل.