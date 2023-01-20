بيونغ يانغ تبلغ السفارات الأجنبية لديها بفرض إغلاق لمنع أمراض الجهاز التنفسي

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طلبت السلطات الكورية الشمالية من السفارات الأجنبية لديها اتخاذ الإجراءات الضرورية ومنع أفرادها عن الخروج، وذلك في أعقاب فرض إغلاق على العاصمة بيونغ يانغ لمنع تحركات سكانها بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشتوية.وقالت السفارة الروسية في بيونغ يانغ اليوم في منشور على حسابها على فيسبوك إن السلطات الكورية الشمالية أعلنت عن فترة خاصة من الحجر الصحي تستمر 5 أيام لمنع انتشار أمراض الجهاز التنفسي.ونشرت السفارة محتويات رسالة دبلوماسية تلقتها أمس من قبل وزارة الخارجية الكورية الشمالية.ولم تذكر تلك الرسالة فيروس كورونا تحديدا، وتحدثت فقط عن أمراض الجهاز التنفسي.وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في الرسالة إنها تبلغ السفارات الأجنبية ومكاتب المنظمات الدولية بالإجراءات الطارئة التي أصدرتها السلطات الصحية الكورية الشمالية، لمواجهة زيادة عدد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية وغيرها من أمراض الجهاز التنفسي الشتوية.وأضافت أن فترة الحجر الصحي الخاصة على بيونغ يانغ تبلغ 5 أيام، بدءا من يوم 25 إلى يوم 29 من هذا الشهر، موضحة إنها ستكون قابلة للتمديد لمدة 3 أيام إضافية حسب أوضاع الحجر الصحي.كما نصحت جميع أفراد البعثات الدبلوماسية المسجلة لديها بالامتناع عن الخروج من مقارها، ونقل المركبات خارج السفارات وأماكن الإقامة بقدر الإمكان.