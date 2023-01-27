مدينة سيول تقدم 34.6 مليار وون لدعم تكاليف التدفئة للفئات الضعيفة

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قررت إدارة مدينة سيول تقديم 34.6 مليار وون للأسر ذات الدخل المنخفض ووكالات الرعاية الاجتماعية، للمساعدة في تسديد تكاليف التدفئة وسط ارتفاع أسعار الطاقة.وقالت حكومة مدينة سيول أمس الخميس إنها ستوجه صندوق الطوارئ لدعم التدفئة للأسر ذات الدخل المنخفض ومؤسسات رعاية المسنين والمعاقين والمشردين.وستقدم حكومة المدينة دعما بلا شروط بقيمة 30 مليار وون لـ300 ألف أسرة تعيش على معاش الرعاية الاجتماعية، وبمقدار 100 ألف وون لكل أسرة، وسوف يتم دفع هذا الدعم نقدا بالإضافة إلى صكوك الطاقة التي تقدمها الحكومة.كما ستوفر المدينة 3.5 مليار وون لـ 937 منشأة للرعاية، و1.1 مليار وون لأكثر من 1400 دار لرعاية المسنين.وقال عمدة المدينة "أو سيه هون" إن المدينة ستقدم دعما طارئا للفئات الضعيفة اجتماعيا، للمساعدة في تخفيف أعباء ارتفاع تكاليف التدفئة.