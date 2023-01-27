الرئيس يون يقرر حضور المؤتمر الوطني للحزب الحاكم يوم 8 مارس

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قال الرئيس "يون صوك يول" أمس الخميس إنه سيحضر المؤتمر الوطني لحزب قوة الشعب الحاكم المقرر عقده يوم 8 مارس.وصرح الرئيس بذلك خلال اجتماع غداء مع قادة الحزب الحاكم في المكتب الرئاسي في "يونغ سان".وقال المتحدث باسم الحزب النائب "يانغ كوم هي"، الذي حضر مأدبة الغداء، في تصريحات للصحفيين أدلى بها في مقر البرلمان، إن قادة الحزب أعربوا عن أملهم في أن يشارك "يون" في المؤتمر الوطني. وردا على ذلك، قال الرئيس إنه سيحرص على الحضور لأنه "مهرجان رائع" يجتمع فيه العديد من أعضاء الحزب.وقال "يانغ" إن الرئيس لم يعلق على إعلان النائبة السابقة عن الحزب "نا كيونغ واون" يوم الأربعاء بأنها لن تترشح لانتخابات رئاسة الحزب المقررة لها يوم 8 مارس.وقد حضر مأدبة الغداء كبير المساعدين الرئاسيين "كيم ديه كي"، وكبير المساعدين الرئاسيين للشؤون السياسية "لي جين بوك"، بالإضافة إلى قادة حزب قوة الشعب، بمن في ذلك الرئيس المؤقت للحزب "جونغ جين سوك" وزعيم نواب الحزب في البرلمان "جو هو يونغ".