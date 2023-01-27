وزارة الخارجية الكورية تخطط لإجراء محادثات على مستوى مدير مع اليابان

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تنسق مع نظيرتها اليابانية حول موعد إجراء محادثات على مستوى مدير عام لمناقشة قضية تعويض ضحايا العمل القسري الكوريين في اليابان في زمن الحرب.وقال المتحدث باسم الوزارة "إيم سو سوك" أمس الخميس خلال مؤتمر صحفي دوري إن الحكومة ستسعى إلى تسريع المشاورات من خلال قنواتها الدبلوماسية، لسرعة حل القضايا العالقة وتحسين العلاقات الثنائية.كما أوضح مسؤول بوزارة الخارجية في سيول أنه خلال رحلة سابقة إلى طوكيو، حدد مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في الوزارة موعد المحادثات التالية بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، وأن الوزارة ستصدر إعلانا بعد تأكيد الموعد.وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات المحتملة ستناقش ادعاءات اليابان المتعلقة بجزر دوكدو ومحاولتها لإدراج منجم مرتبط بالعمل القسري في زمن الحرب ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، قال المسؤول إن القضايا الرئيسية بين البلدين قد تتضمنها أجندة الاجتماعات إلى جانب قضية العمل القسري.