تراجع معنويات الشركات الكورية للشهر الخامس في يناير

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تراجعت معنويات الشركات والأعمال في كوريا الجنوبية للشهر الخامس على التوالي في يناير الجاري، وسط استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات انخفاضا بمقدار 5 نقاط على أساس شهري 69 نقطة في يناير، وهو أقل مستوى منذ 28 شهرا، عندما بلغت قيمة المؤشر 64 نقطة في سبتمبر 2020.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.كما يمثل الانخفاض الأخير أكبر انخفاض على أساس شهري منذ أن تراجع المؤشر بمقدار 11 نقطة في مارس 2020.وبذلك تراجعت قيمة المؤشر للشهر الخامس على التوالي، بعد ارتفاعه في أغسطس من العام الماضي إلى 81 نقطة.وقد انخفضت قيمة المؤشر للقطاعات التصنيعية وغير التصنيعية بمقدار 5 نقاط على أساس شهري لتسجل 66 نقطة و71 نقطة على التوالي.كما تراجعت توقعات الأعمال التجارية للشركات المحلية لشهر فبراير بمقدار نقطتين على أساس شهري لتسجل 68 نقطة.