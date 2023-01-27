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السياسية

وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى كوريا الجنوبية والفلبين يوم الأحد

Write: 2023-01-27 10:59:03

وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى كوريا الجنوبية والفلبين يوم الأحد

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يبدأ وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" جولة تشمل كلا من كوريا الجنوبية والفلبين، بعد غد الأحد.
وقالت "سابرينا سينغ" نائبة المتحدث الرئيسي باسم وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، إن "أوستن" سيؤكد خلال جولته على التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الجنوبية.
ومن المتوقع أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" وكذلك مع الرئيس "يون صوك يول"، لكن المتحدثة رفضت تأكيد اجتماعه المحتمل مع الرئيس "يون"، قائلة إنه سيتم الإعلان عن الجدول الزمني المفصل في وقت لاحق.
وقالت البنتاغون إن الوزير "أوستن" سيجتمع مع كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في كلا البلدين لتعزيز الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الدفاعية مع الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أيضا أن يتفقد "أوستن" خلال زيارته لكوريا الاستعدادات للمناورات التدريبية الحوارية القادمة، أو ما يُعرف باسم "تي تي إكس"، بقيادة لجنة استراتيجية الردع.
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