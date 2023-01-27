توقعات بتساقط ثلوج غزيرة في المناطق الساحلية الغربية وجزيرة جيجو

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من المتوقع تساقط ثلوج غزيرة في المناطق الغربية من مقاطعتيْ "جولا" وفي جزيرة "جيجو" اليوم الجمعة، كما يُتوقع أن تشهد المنطقة الوسطى ومقاطعتا "كيونغ سانغ" سماء صافية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى ما بين 3 و7 سنتيمترات في المناطق الساحلية الغربية والمناطق الجبلية من جزيرة "جيجو"، وقد تصل إلى أكثر من 10 سنتيمترات في بعض المناطق المعزولة.ومن المتوقع أيضا تساقط ما بين 10 و30 سنتيمترا من الثلوج في جزيرة "أوللونغ" وجزر "دوكدو" في البحر الشرقي. وسوف تهب رياح قوية على المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" ومقاطعتي "جولا"، وكذلك في جزيرة "جيجو".ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بين سالب 7 درجات مئوية و3 درجات مئوية فوق الصفر اليوم الجمعة، مع انخفاض درجات الحرارة المحسوسة إلى أقل من ذلك بكثير.