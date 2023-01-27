كوريا الشمالية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية أمام الأمم المتحدة

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انتقدت كوريا الشمالية أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية، أمام جلسة الأمم المتحدة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء.وخلال المراجعة الدورية الشاملة لكوريا الجنوبية في مقر الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية أمس الخميس، أعرب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة "هان تيه سونغ" عن قلقه العميق إزاء "الانتهاكات المنهجية وواسعة النطاق" لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية.وأوصى السفير الكوري الشمالي "هان" كوريا الجنوبية بإلغاء قانون حقوق الإنسان لكوريا الشمالية، وقانون الأمن القومي، وغيرهما مما أطلق عليه "القوانين الشريرة"، بدعوى أنها تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.كما نصح السفير "هان" كوريا الجنوبية بالتوصل إلى إجراءات دائمة بشأن قضية الاسترقاق الجنسي والعمل القسري في اليابان في زمن الحرب مع مراعاة منظور الضحايا.من جانبه، رفض وفد كوريا الجنوبية توصيات "هان" بإلغاء قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، قائلا إن القانون صدر في عام 2016 في ضوء المخاوف العميقة للمجتمع الدولي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وأضاف الوفد أن كوريا الجنوبية ستنفذ القانون بأمانة، للمساعدة في حماية وتحسين حقوق الإنسان للمواطنين الكوريين الشماليين.