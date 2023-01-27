سيول تصف مشاركة الشركات اليابانية طوعا في تعويضات العمل القسري بأنها مرغوبة

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قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" أمس الخميس إنه سيكون "من المرغوب فيه" أن تشارك الشركات اليابانية طواعية في تعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.وصرح الوزير بارك بذلك فى مقابلة مع محطة "إس بي إس"، قائلا إن الحكومة تناقش هذه القضية مع الحكومة اليابانية.وقد عقدت وزارة الخارجية جلسة استماع عامة في يوم 12 يناير، وأعلنت اقتراحا بتعويض الضحايا من خلال مؤسسة عامة كورية بدلا من تلقي التعويضات من الشركات اليابانية مباشرة. لكن الاقتراح لم يتضمن اعتذار الشركات اليابانية أو مشاركتها في التعويض، وهو ما أثار احتجاجا قويا من قبل الضحايا.وحول الانتقادات التي وُجهت إلى الحكومة لعدم بذلها جهدا من أجل إقناع الضحايا بالاقتراح، قال الوزير "بارك" إن الأمر الأهم هو الاستماع باهتمام لآراء الضحايا، وأكد أن الحكومة ستستمر في التواصل معهم بإخلاص.