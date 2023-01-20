مسؤول أمريكي يرى عدم وجود حاجة لدى بيونغ يانغ حاليا لإجراء تجربة نووية

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قال مسؤول في المخابرات الأمريكية إن كوريا الشمالية لم تجر بعدُ تجربتها النووية السابعة، لأن زعيمها "كيم جونغ أون" لا يرى أن هناك حاجة إليها حتى الآن.جاء ذلك في تقييم أصدره "سيدني سيلر" مسؤول المخابرات الأمريكية رفيع المستوى بشأن كوريا الشمالية في مجلس المخابرات التابع لمكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث يقع مقره واشنطن.وفي سياق الحديث عن الأسباب التي تفسر عدم إقدام كوريا الشمالية على إجراء تجربتها النووية السابعة حتى الآن، قال "سايلر" إنها لا تشعر بحاجة ملحة داخليا للوفاء بموعد نهائي معين. وأوضح أنه توصل إلى هذا الاستنتاج من خلال تحليل احتياجات التنمية والاحتياجات الدبلوماسية والمحلية في كوريا الشمالية.وأضاف "سايلر" أنه إذا كان الهدف هو الإيحاء بأن التهديد النووي يتطور باستمرار ويتصاعد خطره الحتمي بدرجة كبيرة، فإن إجراء اختبار نووي جديد لا يعتبر أمرا بالغ الأهمية في هذا السياق.وكانت سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية قد قدرت أن كوريا الشمالية استكملت الاستعدادات لإجراء تجربتها النووية السابعة في العام الماضي، وأنه لم يتبق إلا إصدار الأمر من "كيم" فقط.