سيول تدعو وكالة الطاقة الذرية لحل القضية النووية لكوريا الشمالية

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اجتمع المبعوث النووي الكوري الجنوبي "كيم كون" أمس الخميس في سيول مع نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "ماسيمو أبارو"، حيث أكد على ضرورة التعاون بين الجانبين لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.وأشاد "كيم" بجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنبيه المجتمع الدولي لحقيقة أن كوريا الشمالية تواصل إنتاج المواد النووية.وأعرب "كيم" عن أمله في أن تقوم الوكالة بدور نشط في إرسال رسالة قوية تدين كوريا الشمالية إذا أقدمت بيونغ يانغ على إجراء تجربتها النووية السابعة.ومن جانبه، قال "ماسيمو أبارو" إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بدور نشط استعدادا لاحتمال إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى، وذلك من خلال مراقبة مرافقها النووية.واتفق الجانبان على الاستمرر في التواصل والتعاون لتحقيق نزع الأسلحة النووية بشكل كامل من كوريا الشمالية.