وزير الخارجية الكوري يزور الولايات المتحدة في فبراير

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من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" بجولة تشمل الولايات المتحدة وأوربا في شهر فبراير القادم.وصرحت مصادر دبلوماسية أمس الخميس بأن السلطات الكورية والأمريكية تناقش الأمور المتعلقة بزيارة الوزير "بارك" إلى واشنطن قبيل الزيارة المقررة لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى الصين يومي الخامس والسادس من فبراير.ومن المتوقع أن يبحث الوزير "بارك" مع نظيره الأمريكي "بلينكن" زيارة الرئيس "يون صوك يول" للولايات المتحدة، والتي قد تتم في غضون النصف الأول من هذا العام.ومن المتوقع أيضا أن يتم في الاجتماع تبادل الآراء حول القضايا الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك تنمية التعاون الكوري الأمريكي المشترك في مواجهة القضايا الدولية الراهنة، وتعزيز الردع الموسع للرد على تهديدات كوريا الشمالية النووية، وكذلك تأثيرات القانون الأمريكي لتخفيض التضخم.كما يدرس الوزير الكوري "بارك" حضور مؤتمر "ميونخ" للأمن المقرر انعقاده خلال الفترة من يوم السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر فبراير القادم. ومن المتوقع أن يتركز مؤتمر هذا العام على القضايا المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية.