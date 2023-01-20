زيادة معدلات تأييد النائب آن تشول سو في سباق رئاسة الحزب الحاكم

Photo : YONHAP News

شهدت معدلات تأييد النائب "آن تشول سو" ارتفاعا كبيرا في سباق رئاسة حزب قوة الشعب الحاكم، بعد انسحاب النائبة السابقة "ناه كيونغ وان" من السباق.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" يومي الخامس والعشرين والسادس والعشرين من يناير على 1009 من المواطنين البالغين، من بينهم 422 من مؤيدي الحزب الحاكم، حصل النائب "كيم كي هيون" على 40% من معدلات التأييد من قبل مؤيدي الحزب الحاكم، ليكون رئيسا للحزب، بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي جرى في الأسبوع الأسبق.أما النائب "آن تشول سو" فاحتل المركز الثاني بحصوله على 33.9% من معدلات التأييد، بزيادة نسبتها 16.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق، وهو ما يدل على أن نسبة كبيرة من مؤيدي النائبة السابقة "ناه" قد تحولوا إلى تأييد النائب "آن تشول سو".وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بلغت 39.4%، فيما بلغت معدلات المعارضة 57.6%.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 43.8%، وتلاه حزب قوة الشعب الحاكم بـ41.4%، وحزب العدالة بـ2.6%.