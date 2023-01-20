إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية في كوريا بدءا من 30 يناير

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية، وأن يتم تخفيضها إلى توصية، اعتبارا من يوم الاثنين القادم الثلاثين من يناير.ورغم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية عموما، إلا أنها ستظل قائمة على وجه الخصوص في المستشفيات والصيداليات ومرافق الرعاية الاجتماعية والمواصلات العامة.ودعت سلطات الحجر الصحي المجموعات المعرضة لخطر الإصابة لتلقى لقاحات إضافية في موسم الشتاء، محذرة من أن عدد المصابين في تلك المجموعات قد يشهد زيادة مع تخفيف القيود على ارتداء الكمامات.وسوف تقوم سلطات الحجر الصحي بتطعيم لقاحات كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، بدءا من يوم الثالث عشر من شهر فبراير.كما قررت الحكومة الكورية تمديد فرض القيود على دخول القادمين من الصين الذي كان من المقرر انتهاؤه بنهاية شهر يناير، لمدة شهر إضافي.وكان من بين 1404 حالة إصابة بفيروس كورونا لدى الوافدين من الخارج خلال الأسبوعين الماضيين، 890 حالة تم تأكيدها لدى القادمين من الصين.