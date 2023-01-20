الحكومة تبدأ في مناقشة استمرار التوظيف بعد التقاعد

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قررت الحكومة الكورية البدء في إجراء مناقشات اجتماعية حول استمرار التوظيف بعد التقاعد، استعدادا لدخول البلاد إلى مجتمع الشيخوخة.جاء هذا القرار في الخطة الأساسية لتشجيع توظيف المسنين، والتي تمت الموافقة عليها في اجتماع لسياسات التوظيف عقدته وزارة التوظيف والعمل مع الوزارات ذات الصلة اليوم الجمعة.وقالت الحكومة إن كوريا الجنوبية ستكون أكثر دول العالم من حيث سرعة الشيخوخة، حيث تبلغ حصة المسمين الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، من إجمالي عدد السكان 20.6% في عام 2025.وتوقعت أن تعاني كوريا من النقص في العمالة في المجالات الصناعية بسبب زيادة الشيخوخة وانخفاض عدد الشباب.يشار إلى أن معدل توظيف الذين تتراوح أعمارهم بين 55 عاما و64 عاما قد بلغ 66.3% حتى عام 2021، أي أقل من الدول الرئيسية الأخرى، في ذلك اليابان وألمانيا.وبموجب الخطة الأساسية لتشجيع توظيف المسنين، ستقوم الحكومة بزيادة الدعم المالي للشركات التي توظف المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، ليستفيد من هذا الدعم 8300 شخص هذا العام بعد أن كان 3000 شخص في العام الماضي.