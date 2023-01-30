ارتفاع عدد مرضى البرد بنسبة 66%

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تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض مرتبطة بالبرد، مثل انخفاض درجة حرارة الجسم والإصابة بقضمة الصقيع، بأكثر من 60 في المائة خلال هذا الشتاء، بسبب موجة البرد التي اجتاحت كوريا.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإنه حتى يوم 27 يناير، تم الإبلاغ عن 345 حالة من الأمراض الناجمة عن البرد في جميع أنحاء البلاد منذ 1 ديسمبر، بما في ذلك 11 حالة وفاة. ويمثل هذا الرقم ارتفاعا حادا بنسبة 65.9% مقارنة بـ208 حالات تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي.ويذكر أنه في كل عام، في الفترة من 1 ديسمبر وحتى 28 فبراير من العام التالي، تتعقب الوكالة، جنبا إلى جنب مع المرافق الطبية التي تدير غرف الطوارئ والمرافق الصحية العامة، حالات الطوارئ وتقارير الأمراض المرتبطة بالبرد.وفي خضم موجة البرد المطولة التي اجتاحت كوريا مؤخرا، تجاوز عدد الحالات الموثقة حتى الآن في هذا الشتاء بالفعل 300 حالة تم الإبلاغ عنها حتى نهاية عام 2022.