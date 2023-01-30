تدريبات عسكرية كورية أمريكية بريطانية مشتركة في مياه كوريا الجنوبية

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أعلن الجيش الأمريكي أن القوات البحرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد أجرت تدريبات مشتركة مع قوات البحرية البريطانية مؤخرا في مياه كوريا الجنوبية.وقالت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في كوريا يوم أمس الأحد إنه تم في مياه كوريا الجنوبية في منتصف شهر يناير، إجراء ندريبات بين القوات الخاصة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، على التشغيل البيني، بالاشتراك مع سفينة دورية تابعة لقوات البحرية الملكية البريطانية.وأضافت أن سفينتين من السفن المقاتلة المتوسطة قد انضمتا إلى التدريبات، ونشرت صورا لتلك اللتدريبات.ويذكر أن السفن المقاتلة المتوسطة عبارة عن قوارب حربية بحرية خاصة قادرة عن المناورة وتكون مهمتها الأساسية إدخال واستخراج قوات العمليات الخاصة في بيئة تهديد متوسطة القوة.وأكدت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية في كوريا أن القوات الكورية والبريطانية والأمريكية قد مارست قدراتها المشتركة خلال هذا الحدث البحري الواقعي.