وزير التوحيد يحذر من التشكيك في قدرات الردع الأمريكي الموسع

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قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "كوان يونغ سيه" إن التشكيك في قدرات الردع الأمريكي الموسع ليس تصرفا صحيحا في الوقت الحالي.وأدلى الوزير "كوان" بهذه التصريحات في برنامج للكي بي إس أمس الأحد، حيث قال إن التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حاليا أقوى من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن البلدين الحليفين يخططان لإجراء مناورات مشتركة لمواجهة التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية.وأشار الوزير "كوان" إلى أن المكتب الرئاسي قد أوضح أن الرئيس "يون صوك يول" لم يطالب بالتسلح النووي لكوريا الجنوبية أو إدخال أسلحة نووية تكتيكية من الولايات المتحدة، بل دعا إلى رد حازم وقوي على التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية.وتوقع الوزير "كوان" أن تجري كوريا الشمالية تجربة نووية في غضون هذا العام، مشيرا إلى أنه في أواخر العام الماضي، أعطى الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أوامر بتوسيع ترسانة البلاد النووية بشكل كبير.وفيما يتعلق بردود الحكومة على التوغل الأخير لطائرات كورية شمالية بدون طيار، قال الوزير "كوان" إن الحكومة تجري مراجعات داخلية لتعليق الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين الموقعة في عام 2018 في حالة تسبب كوريا الشمالية في تغيير كبير في العلاقات عبر الحدود أو ارتكاب استفزازات وانتهاكات لقانون تطوير العلاقات بين الكوريتين.