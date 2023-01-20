كوريا الشمالية تنفي إمداد روسيا بالأسلحة

Photo : KBS News

انتقدت كوريا الشمالية بلهجة شديدة قرار الولايات المتحدة إرسال دبابات إلى أوكرانيا.وقال "كوان جونغ كون" مدير الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد، إن القرار الأمريكي بتزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية يعد "جريمة لا أخلاقية".وجاء هذا الانتقاد بعد يومين من إصدار "كيم يوه جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" ونائبة مدير إدارة الدعاية والإعلام التابعة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، بيانا نددت فيه بقرار الولايات المتحدة بإرسال دبابات إلى أوكرانيا.ونفت كوريا الشمالية الاتهامات التي وجهها البيت الأبيض الأمريكي لها بإمداد مجموعة "فاغنر" الروسية بمعدات عسكرية، واصفة تلك الاتهامات بأنها "أكاذيب لا أساس لها من الصحة".وحذرت بيونغ يانغ الولايات المتحدة من أنها ستعرض نفسها لنتيجة غير مرغوب فيها إذا استمرت في نشر تلك الأكاذيب.