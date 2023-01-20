صادرات كوريا من السيارات تسجل أعلى مستوياتها العام الماضي

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بلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات في العام الماضي حوالي 50 مليار دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على الإطلاق.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات كوريا من السيارات 49 مليارا و20 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 15% مقارنة بالعام الأسبق.وأرجع التقرير السبب في هذه الزيادة إلى التحسن في وضع توريد أشباه الموصلات المستخدمة في إنتاج السيارات، وزيادة الطلب على السيارات الصديقة للبيئة، وانتعاش الطلب على السيارات في دول أمريكا الشمالية والاتحاد الأوربي.وحسب الدول، زادت صادرات السيارات الكورية في العام الماضي بنسبة 29.7% للولايات المتحدة، و8.7% إلى كندا، و33.4% إلى أستراليا، و16.1% إلى بريطانيا، و4% إلى ألمانيا، و30.4% إلى إسرائيل، و31.4% إلى المملكة العربية السعودية، مقارنة بالعام الأسبق.وبلغ حجم صادرات السيارات الكورية الصديقة للبيئة 15 مليارا و960 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 37.2% مقارنة بالعام الأسبق.وبهذا زادت حصة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي صادرات كوريا من السيارات من 27.3% في عام 2021 إلى 32.6% في العام الماضي.أما قيمة واردات كوريا من السيارات فبلغت 14 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.9% مقارنة بالعام الأسبق.