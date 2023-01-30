الصين ترفع قيود التأشيرات عن اليابان وليس عن كوريا الجنوبية

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قررت الحكومة الصينية رفع القيود التي كانت قد فرضتها على إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للمواطنين اليابانيين، والتي تم تبنيها استجابةً لتكثيف طوكيو لإجراءات فيروس كورونا على الوافدين الصينيين، لكن تلك القيود الصينية لا تزال سارية بالنسبة للمواطنين الكوريين الجنوبيين.وقالت السفارة الصينية في اليابان أمس الأحد إن إصدار التأشيرات العامة للمواطنين اليابانيين من قبل السفارة والقنصلية الصينية في اليابان قد استؤنف في وقت سابق من اليوم. وجاء ذلك القرار بعد 19 يوما من تعليق الصين إصدار التأشيرات لكوريا الجنوبية واليابان في رد انتقامي على فرض البلدين قيودا على دخول الوافدين الصينيين بسبب عودة انتشار فيروس كورونا في البلاد. كما علقت الصين إعفاءات تأشيرة العبور للمواطنين الكوريين الجنوبيين واليابانيين في إجراء انتقامي إضافي.وأفادت التقارير بأن الصين تخطط لمواصلة ردها الانتقامي على كوريا الجنوبية في الوقت الحالي، حيث نقلت وكالة أنباء يونهاب عن مسؤول في السفارة الصينية في سيول قوله إنه لم يتم إجراء أي تغيير بعد على الإجراءات ذات الصلة بالكوريين.وقد علقت سيول إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين من الصين يوم 2 يناير ومددت الإجراء مؤخرا حتى نهاية الشهر القادم. وعلى الرغم من أن طوكيو لم تعلق إصدار التأشيرات للوافدين الصينيين، إلا أنها ألزمت الوافدين الصينيين بتقديم نتيجة اختبار "بي سي آر" سلبية خلال 72 ساعة قبل المغادرة.