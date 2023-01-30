حلف الناتو يقول إن كوريا الشمالية تقدم دعما عسكريا للحرب الروسية في أوكرانيا

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قال الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، إن كوريا الشمالية تقدم دعما عسكريا للحرب الروسية في أوكرانيا، على شكل صواريخ ومقذوفات.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" أمس الأحد خلال اجتماعه مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" في سيول، حيث سلط الضوء على التحديات الأمنية المشتركة لكوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلنطي. وقال "ستولتنبرغ" إن الجانبين يشهدان ارتباطا متزايدا في القضايا الأمنية، موضحا أن الناتو لديه مخاوف متزايدة بشأن التجارب الصاروخية المتهورة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.وقال إن الحرب في أوكرانيا لديها تداعيات على شبه الجزيرة الكورية. ويشار إلى أن هذه التصريحات تكرر ما جاء في تقرير صادر عن وكالة المخابرات الأمريكية الشهر الماضي، من أن كوريا الشمالية شحنت صواريخ ومقذوفات إلى مجموعة "فاغنر"، وهي مجموعة مرتزقة مرتبطة بروسيا.وخلال الاجتماع مع بارك، قال الأمين العام لحلف الناتو إنه يوافق على ضرورة إظهار رد موحد من قبل المجتمع الدولي على التهديدات النووية والصاروخية الكورية الشمالية.وقال إن الناتو سيواصل دعم جهود حكومة كوريا الجنوبية لتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية من خلال نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل كامل.