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كوريا تسجل أقل مستوى من إصابات كورونا منذ 7 أشهر

Write: 2023-01-30 11:15:29

كوريا تسجل أقل مستوى من إصابات كورونا منذ 7 أشهر

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية أقل مستوى من عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا منذ سبعة أشهر، حيث انخفض إلى ما يقل عن عشرة آلاف حالة، أمس الأحد، وسط استمرار التباطؤ في انتشار الموجة الأخيرة من الوباء.
وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا اليوم الاثنين إنه تم الإبلاغ عن سبعة آلاف و416 إصابة طوال يوم أمس، مما رفع العدد التراكمي للحالات في البلاد إلى ما يزيد قليلاً عن 30 مليونا و157 ألفا. وانخفض الرقم اليومي بأكثر من النصف مقارنة بأول من أمس، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها في أيام الأحد.
كما انخفضت الحصيلة اليومية أيضا بحوالي 1800 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي، واستمر الاتجاه التنازلي في عدد الإصابات، الذي وصل إلى أقل مستوى له منذ سبعة أشهر، اي منذ الإعلان عن حوالي 6200 حالة في 4 يوليو من العام الماضي. كما انخفض عدد الحالات الواردة من الخارج بمقدار 15 حالة عن اليوم الأسبق، إلى 22 حالة.
وقد انخفض عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا من ذوي الأعراض الخطيرة أو الحالات الحرجة، بمقدار 18 حالة مقارنة باليوم الأسبق، ليصل إلى 402 حالة، في حين ارتفع العدد اليومي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بمقدار حالة واحدة ليصل إلى 30، ووصل العدد التراكمي للوفيات حتى الآن إلى 33 ألفا و420 مع ثبات معدل الوفيات عند 0.11%.

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