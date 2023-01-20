كوريا الشمالية تنتقد زيارة الأمين العام لحلف الناتو إلى كوريا الجنوبية

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انتقدت كوريا الشمالية الزيارة الحالية التي يقوم بها الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" إلى كوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها "مقدمة للحرب"، وأنها "تجلب سحبا مظلمة لحرب باردة جديدة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ".ووجهت كوريا الشمالية هذه الانتقادات عبر عمود نشرته وكالة الأنباء المركزية اليوم الاثنين تحت اسم محلل سياسي للشؤون الدولية، أشار فيه إلى أن زيارة الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" تهدف إلى تشجيع إنشاء نسخة آسيوية من حلف الناتو.واتهمت كوريا الشمالية حلف شمال الأطلنطي بتحويل أوكرانيا إلى موقع حرب بالوكالة، وزعمت أن زيارة أمينها العام إلى أقصى شرق آسيا تثير المخاوف.وقال المحلل إنه خلال زيارة "ستولتنبرغ" إلى كل من كوريا الجنوبية واليابان، من الواضح أنه سيكرر الحاجة إلى إنشاء نظير آسيوي لحلف شمال الأطلنطي من خلال التأكيد على التهديد المزعوم من قبل الصين وممارسة المزيد من الضغط على البلدين الآسيويين لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا.ويذكر أنه خلال اجتماع "ستولتنبرغ" مع وزير خارجية كوريا الجنوبية "بارك جين" أمس الأحد، سلط الضوء على التحديات المشتركة التي تواجهها كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلنطي، بما في ذلك صفقات الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.ومن المقرر أيضا أن يجتمع "ستولتنبرغ" مع الرئيس "يون صوك يول" اليوم الاثنين.