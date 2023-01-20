سيول وواشنطن تجريان سلسلة من المحادثات حول الشؤون الخارجية والأمنية

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من المقرر أن يجري وزراء خارجية ودفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سلسلة من المحادثات في كل من سيول وواشنطن خلال هذا الأسبوع لبحث مختلف القضايا، بما في ذلك تهديدات كوريا الشمالية النووية.وطبقا لما ذكره مسؤولون في البلدين أمس الأحد، سيعقد وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" الذي يقوم حاليا بجولة تشمل كوريا الجنوبية والفلبين، محادثات مع نظيره الكوري "لي جونغ سوب" غدا الثلاثاء في سيول.ومن المتوقع أن يتم في المحادثات بحث القضايا المتعلقة بسبل توطيد التعاون المشترك لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية، وتعزيز قوة الردع الموسع.كما يُتوقع أن يقوم وزير الخارجية الكوري "بارك جين" بزيارة للولايات المتحدة فور انتهاء المحادثات بين وزيري الدفاع الكوري والأمريكي، أي قبيل زيارة وزير الخارجية الأمريكي "أتوني بلينكن" للصين المقررة يومي الخامس والسادس من شهر فبراير.وخلال إقامته في واشنطن، سيعقد الوزير الكوري "بارك" محادثات مع نظيره الأمريكي "بلينكن" يوم الثالث من فبراير، ومحادثات أخرى مع مسؤول رفيع المستوى في مجلس الأمن الوطني بالبيت الأبيض الأمريكي.ومن المتوقع أن يتم في هذه المحادثات تناول القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن، والزيارة التي من المرجح أن يقوم بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" للولايات المتحدة في غضون النصف الأول من هذا العام.