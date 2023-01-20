تطبيع ساعات عمل البنوك تماشيا مع رفع إلزامية ارتداء الكمامات

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تماشيا مع رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية بدءا من اليوم الاثنين، تم تطبيع ساعات العمل في البنوك، لتبدأ في الساعة التاسعة صباحا.وعادت ساعات العمل للبنوك إلى ما كانت عليه قبل إجراءات التباعد الاجتماعي الناجمة عن انتشار وباء كورونا، وذلك بعد أن صار ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية متروكا لاختيار الأفراد بدلا من إلزامية ارتدائها.ومع هذا التطبيع، أصبحت ساعات عمل البنوك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.ومن جانبها، لا تزال نقابات عمال البنوك تعترض على قرار البنوك بتطبيع ساعات العمل، داعية إلى عدم اتباع سياسة الحكومة وإيجاد حل جذري آخر لتخفيف متاعب العملاء.وتصر تلك النقابات على تطبيق ساعات عمل مرنة من خلال تقصير ساعات العمل بمقدار 30 دقيقة مع زيادة عدد فروع البنوك المفتوحة بعد الساعة الرابعة مساء.وتخطط النقابات لاتخاذ بعض التدابير القضائية، بما في ذلك رفع طلب أمر قضائي إلى المحكمة لتعليق صلاحية القرار بتمديد ساعات العمل.