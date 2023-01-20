الثقافة الكورية تقود إحداث طفرة جديدة في الشرق الأوسط

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قالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم الاثنين إنها شكلت فريق عمل خاص بما اسمته بـ"طفرة الشرق الأوسط الثانية".وسوف يقوم هذا الفريق بتنفيذ إجراءات المتابعة لمذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الثقافي التي تم توقيعها بين وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووزارة الثقافة والشباب الإماراتية على هامش زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" الأخيرة للإمارات العربية المتحدة.ويتكون فريق العمل من مسؤولي الوزارة لشؤون الثقافة والمحتويات والإعلام والسياحة والرياضة.كما سيعمل الفريق على زيادة صادرات المحتويات الكورية والصناعات ذات الصلة، وتعزيز التبادلات والتعاون مع الإمارات العربية المتحدة في مجالات الثقافة والرياضة والسياحة، إلى جانب وضع استراتيجية لتنمية صادرات المحتويات الثقافية لدول الشرق الأوسط وأفريقيا.وتخطط وزارة الثقافة الكورية لتنظيم حفل لأغاني الكيبوب في دبي في شهر يونيو القادم، ومهرجان كوريا لعام 2023 في دبي في شهر أكتوبر القادم، يتم فيه إقامة حفلات للكيبوب والثقافة التقليدية، وعرض للأفلام السينمائية الكورية.كما تخطط لإعداد برنامج لدعم تقدم الشركات الناشئة الكورية المتخصصة في المحتويات إلى الشرق الأوسط.وسوف تحدد الوزارة جلسة خاصة بالشرق الأوسط في معرض السوق الدولية للمحتويات التلفزيونية المقرر تنظيمه في سيول في شهر أغسطس القادم.وسوف تشارك كوريا في السوق الدولية للمحتويات التي من المقرر إقامتها في دبي في شهر نوفمبر القادم لتسويق المحتويات المرئية الكورية.وضمن تعزيز التبادلات في مجال الكتب والمنشورات، ستشارك كوريا الجنوبية في معرض الشارقة الدولي للكتاب في شهر نوفمبر القادم بصفتها ضيف شرف، وفي المقابل ستشارك الإمارات في معرض سيول الدولي للكتاب في شهر يونيو.وفي إطار الجهود الرامية للتعريف بالثقافة التقليدية الكورية، سيقوم المركز الثقافي الكوري في أبوظبي بتنظيم فعاليات مختلفة طوال هذا العام، منها حفل فرقة "كوانغ تشيل" التقليدية في المركز الفني في جامعة نيويورك في أبو ظبي يوم الرابع من شهر فبراير القادم، وندوات حول الثقافة التقليدية والأدب والتاريخ بحضور عدد من الخبراء الكوريين والأجانب.كما ستقوم وزارة الثقافة بدعم الشركات الكورية للمحتويات الثقافية والسياحة للتقدم إلى السوق الإماراتية من خلال تنظيم جلسة ترويجية للسياحة الكورية على هامش معرض السياحة العربية المقرر إقامته في شهر مايو القادم في الإمارات.