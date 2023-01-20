الرئيس الكوري يلتقي بالأمين العام لحلف الناتو

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الرئيس الكوري يلتقي بالأمين العام لحلف الناتوالتقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" بالأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، حيث ناقش معه القضايا العالقة، بما في ذلك الأسلحة النووية الكورية الشمالية.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كيم أون هيه"، في إفادة صحفية مكتوبة، إن الرئيس يون التقى مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان" أمس الاثنين، حيث تبادل الجانبان الآراء حول مختلف القضايا، بما في ذلك العلاقات بين كوريا الجنوبية وحلف شمال الأطلنطي، واستراتيجية سيول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والقضية النووية الكورية الشمالية.وفي إشارة إلى حضوره لقمة الناتو في يونيو الماضي، أعرب الرئيس يون عن أمله في أن توسع كوريا الجنوبية وحلف الناتو تعاونهما، كما أوضح يون بالتفصيل استراتيجية كوريا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي، وأشار الرئيس الكوري إلى ضرورة التعاون مع الناتو في تنفيذ تلك الاستراتيجية.وبالإضافة إلى ذلك، طالب يون بأن يقوم الحلف بدور نشط في منع بيونغ يانغ من القيام بالمزيد من الاستفزازات.ومن جانبه، دعا ستولتنبرغ الرئيس يون لحضور قمة الناتو المقرر عقدها في شهر يوليو القادم في ليتوانيا، وقال الرئيس إنه سيدرس هذا الموضوع.