بكين تعرب عن أسفها لتمديد القيود الكورية على دخول القادمين من الصين

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة الصينية عن أسفها إزاء قرار كوريا الجنوبية الأخير بتقييد دخول المسافرين لفترات قصيرة من الصين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينغ" خلال مؤتمر صحفي دوري أمس الاثنين، إن هذا التمديد غير مفيد من حيث التبادلات الشعبية والتعاون الثنائي. وأعربت المتحدثة عن أمل الحكومة الصينية في أن تلغي كوريا الجنوبية تلك الخطوة غير المعقولة في أقرب وقت ممكن، وعلى هذا الأساس، فإنها تأمل في اتخاذ خطوة مماثلة لتسهيل تبادل الأفراد.وقالت المتحدثة الصينية أيضا إنه في شهر يناير الماضي أعلنت بعض الدول إجراءات حجر صحي ضد الوافدين من الصين، مما دفع الصين إلى اتخاذ إجراءات ذات صلة وفقا للأوضاع المختلفة في تلك الدول.ويذكر أنه في وقت سابق من هذا شهر يناير الجاري، قررت الحكومة الصينية وقف إصدار تأشيرات قصيرة الأجل للكوريين الجنوبيين في خطوة انتقامية واضحة إزاء قيود الدخول التي فرضتها كوريا الجنوبية على الوافدين من الصين، في أعقاب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا هناك.