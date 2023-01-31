وزير الدفاع الأمريكي يصل لكوريا الجنوبية

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وصل وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إلى كوريا الجنوبية أمس الاثنين، حيث هبطت الطائرة التي تقله في قاعدة "أوسان" الجوية في مدينة "بيونغ تيك" التي تقع إلى الجنوب من سيول، في الساعة 4:30 مساء.وكان في استقبال وزير الدفاع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنرال "بول لاكاميرا" ومسؤولون عسكريون أمريكيون آخرون، قبل أن يغادر القاعدة في الساعة 4:50 على متن طائرة هليكوبتر.وفي منشور على تويتر، قال أوستن إنه يتطلع إلى مقابلة نظيره الكوري الجنوبي وغيره من كبار المسؤولين الكوريين، من أجل رسم مسار طموح للمضي قدما وتعزيز أولوياتهم الأمنية المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ومن المقرر أن يجتمع وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الدفاع الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل تعزيز الردع الأمريكي الموسع. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على سبل تحسين جاهزية الردع الأمريكي الموسع، بما في ذلك المناقشات التي يخطط البلدان الحليفان لإجرائها في الولايات المتحدة الشهر القادم، في ظل سيناريو استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النووية. ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي بالرئيس "يون صوك يول" خلال هذه الزيارة.