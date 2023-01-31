كوريا تشهد ارتفاعا ثلاثيا في الناتج الصناعي والاستهلاك والاستثمار في 2022

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شهدت كوريا الجنوبية زيادة في الإنتاج الصناعي والاستهلاك والاستثمار العام الماضي، وسجلت ارتفاعا ثلاثيا للعام الثاني على التوالي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء إن المؤشر الذي يقيس الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد وصل إلى 116.4 نقطة في عام 2022، بزيادة نسبتها 3.3% عن العام الأسبق. وارتفعت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.2%، كما زاد الاستثمار في المرافق بنسبة 3.3% على أساس سنوي في العام الماضي 2022.أما بالنسبة لشهر ديسمبر، فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.6% على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020 عندما تراجع بنسبة 1.8%. وزادت مبيعات التجزئة بنسبة 1.4% على أساس شهري في ديسمبر، في حين انخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 7.1%.وقال التقرير إن المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، قد انخفض بنسبة 0.9% على أساس شهري، ليصل إلى 100.9 نقطة في ديسمبر، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 عندما انخفض بمقدار 1.2 نقطة.