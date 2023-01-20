الولايات المتحدة تنهي حالة الطوارئ لوباء كورونا يوم 11 مايو

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قررت الولايات المتحدة إنهاء حالة الطوارئ المتعلقة بوباء كورونا، يوم 11 من شهر مايو القادم.وتم الكشف عن هذه الخطة في بيان صادر عن وزارة الإدارة والميزانية الأمريكية أمس الاثنين، في معارضة للقرارات التي تم طرحها من قبل الحزب الجمهوري في مجلس النواب لإنهاء حالة الطوارئ على الفور.وقال البيان إن إدارة بايدن تخطط حاليا لتمديد إعلان الطوارئ وإنهائها يوم 11 مايو، موضحا أن الوقف المفاجئ لحالة الطوارئ سيخلق حالة من الفوضى وعدم اليقين في جميع أنحاء نظام الرعاية الصحية في البلاد.وكانت وزارة الصحة الأمريكية قد قررت مؤخرا تمديد حالة الطوارئ الصحية العامة لوباء كورونا في البلاد لمدة 90 يوما أخرى.ويذكر أنه كان قد تم الإعلان عن حالة الطوارئ لأول مرة في الولايات المتحدة في شهر مارس من عام 2020 في عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، وتم بعد ذلك تمديدها بشكل متكرر كل ثلاثة أشهر.