انخفاض كبير في أرباح سام سونغ التشغيلية في الربع الرابع من العام الماضي

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انخفاض كبير في أرباح سام سونغ التشغيلية في الربع الرابع من العام الماضيسجلت شركة سام سونغ للإلكترونيات انخفاضا في أرباح التشغيلية بنسبة 70% تقريبا في الربع الرابع من العام الماضي بسبب ضعف الطلب على رقائق الذاكرة نتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي.وقالت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة اليوم الثلاثاء إن أرباحها التشغيلية بلغت 4.3 تريليون وون في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، بانخفاض نسبته 68.95% على أساس سنوي. وتعد هذه القيمة أقل بنسبة 18.6% مقارنة بتقديرات السوق التي وضعتها "يونهاب إنفوماكس".كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها شركة سام سونغ للإلكترونيات أرباحا تشغيلية ربع سنوية تقل عن خمسة تريليونات وون منذ الربع الثالث من عام 2014، عندما سجلت 4.06 تريليون وون. وانخفضت مبيعات شركة سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 70 تريليونا و460 مليار وون في الربع الرابع، بينما وصل صافي الأرباح إلى 23 تريليونا و840 مليار وون. وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، أعلنت شركة سام سونغ للإلكترونيات عن أرباح تشغيلية بلغت 43 تريليونا و370 مليار وون، بانخفاض نسبته 15.99% مقارنة بالعام الأسبق.وارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 302 تريليون و230 مليار وون، متجاوزة مستوى 300 تريليون وون لأول مرة، كما قفز صافي الربح بنسبة 40%، ليصل إلى 55 تريليونا و650 مليار وون.