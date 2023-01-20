سيول تعرب عن القلق العميق من استخدم الجيش السوري أسلحة كيميائية

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن القلق العميق بعد أن اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة قوات الحكومة السورية بشن هجوم بأسلحة كيميائية في منطقة دوما السورية في عام 2018.وأصدرت الخارجية الكورية بيانا أوضحت فيه أنها تعرب عن القلق العميق من استنتاج المنظمة الدولية بوجود أساس معقول وموثوق به حول استخدام القوات الجوية السورية أسلحة كيميائية في تلك المنطقة، كما أكدت على أن الحكومة الكورية تتمسك بموقفها الثابت الذي ينص على عدم السماح باستخدام الأسلحة الكيميائية تحت أي ظرف من الظروف، باعتبارها تهديدا للسلام والأمن الدوليين، مع ضرورة التحقق من مستخدميها ومحاسبتهم.وأضاف البيان أن الحكومة الكورية تؤيد جهود إجراء تحقيقات بواسطة المنظمة الدولية في هذا الشأن، وسوف تتعاون عن كثب مع المجتمع الدولي باستمرار من أجل التخلص التام من الأسلحة الكيميائية.يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت قد أصدرت تقريرا في هذا الشأن يوم 27 من يناير الجاري اتهمت فيه نظام بشار الأسد بأنه وراء الهجوم بأسلحة كيميائية الذي حدث في مدينة دوما السورية في شهر أبريل من عام 2018.