تسجيل أقل من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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صرح مركز التعامل مع الحجر الصحي في سيول اليوم بأن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس قد بلغ 19 ألفا و629 إصابة، من بينها 31 حالة لدى القادمين من الخارج.وبالمقارنة مع عدد الإصابات المسجل أول من أمس، الذي بلغ 7 آلاف و416، فقد زاد بمقدار 12 ألفا و213، كما زاد بـ7 آلاف و379 مقارنة مع نفس اليوم من الأسبوع الماضي، الذي شهد تسجيل 12 ألفا و250 إصابة، ولكن بالمقارنة مع ما كان عليه قبل أسبوعين، انخفض الرقم بمقدار 20 ألفا و550، وهو ما يدل على استمرار اتجاه الانخفاض في عدد الإصابات بشكل إجمالي.كما انخفض عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 15 شخصا بالمقارنة مع أول من أمس ليبلغ 387، وليدخل في نطاق 300 لأول مرة منذ 74 يوما، أي منذ يوم 18 نوفمبر الماضي، الذي كان قد بلغ فيه 365.وتراجع عدد الوفيات أيضا بمقدار 6، ليبلغ 24 حالة وفاة، ووصل عدد الوفيات التراكمي 3 آلاف و444 حالة، ومعدل الوفيات 0.11%.