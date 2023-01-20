الرئيس يون يوجه الحكومة ببناء منصة للتعاون الاقتصادي مع الإمارات

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" على ضرورة الرد على استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في كوريا بمقدار 30 مليار دولار، من خلال استكشاف مشروعات للاستثمار المبتكر المتوافق مع مصالح البلدين.جاء ذلك في اجتماع خاص لمتابعة تدابير استقطاب الاستثمارات الإماراتية عقده الرئيس اليوم في الاتحاد الكوري للتجارة الخارجية، حيث قال إن قرار الإمارات باستثمار مبلغ 30 مليار دولار في كوريا جاء اعتمادا على ثقة أبوظبي في سيول.وأوضح أن القرار الإماراتي عبارة عن اتفاق فعال وقابل للتنفيذ السريع، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات كبير بالمقارنة مع الدول الأخرى.وأضاف أن الدولتين اتفقتا على الاستثمار في الصادرات بقيمة 6 مليارات و100 مليون دولار مع الشركات الإماراتية من خلال التوقيع على 48 مذكرة للتفاهم، متوقعا أن يزداد حجم الاستثمارات الفعلية في المستقبل.ووجه الرئيس يون أوامره للحكومة بإنشاء لجنة للتعاون في الاستثمارات الإماراتية بمشاركة الوزارات المعنية، وإطلاق شبكة للتعاون في الاستثمار يشارك فيها القطاعان العام والخاص وأجهزة الاستثمار والشركات الكورية إلى جانب إطلاق منصة للتعاون الكوري والإماراتي في الاستثمار.وبالإضافة إلى ذلك قال إن فريق دعم التصدير التابع للحكومة سيقدم دعما سياسيا ودبلوماسيا لكل مشروع حتى يمكن أن تؤدي مذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين إلى نتائج ملموسة في أقرب وقت ممكن.