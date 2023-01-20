كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا يعمل بالوقود الصلب

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم إن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية كشفت عن أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا على محرك صاروخي يعمل بالوقود الصلب، قبل يومين.وأوضح التقرير أن الصورالتي كشف عنها مركز "جيمس مارتن" لعدم الانتشار النووي، التابع لمعهد "ميدل بيري" الأمريكي للدراسات الدولية، تشير إلى وجود تغييرات في مختبر "ماكونبو" للمحركات في منطقة "هام جو" بمقاطعة جنوب "هام كيونغ".وأضاف أن الصور التي تم التقاطها صباح أمس تتضمن تغيرا في لون الحقول المجاورة لمنصة الإطلاق في المختبر، حيث تحولت إلى اللون الأسود بالمقارنة مع الصور التي تم التقاطها صباح أول من أمس، مما يدل على آثار حروق في طرف المنصة تمتد على شكل بوق يبلغ طوله 120 مترا.وقال "ديفيد شمولر" الباحث في المركز الأمريكي عبر اتصال هاتفي مع راديو صوت أمريكا إن هذا الاختبار جرى خصيصا لبرنامج الصواريخ، لأن بيونغ يانغ لم تستخدم الوقود الصلب في برنامج إطلاق الأقمار الاصطناعية.لكنه أضاف أنه لا يمكن استبعاد احتمال أن الاختبار استهدف تطوير قذيفة لإطلاق قمر اصطناعي.