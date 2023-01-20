مسودة قرار في الكونغرس أمريكي تصف الزعيم الكوري الشمالي بأنه مجرم

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تم تقديم مسودة قرار إلى الكونغرس الأمريكي يندد بالأنظمة الشيوعية، ويشير إلى المجازر والمجاعات التي حدثت خلال فترات حكم الأنظمة الشيوعية في الماضي.وتضمنت مسودة القرار، التي قدمتها النائبة عن الحزب الجمهوري "ماريا إيلبيرا سالاسار" إلى مجلس النواب، اسم الزعيم الكوري الشمالي الحالي "كيم جونغ أون" ووالده الزعيم السابق الراحل "كيم جونغ إيل"، ضمن قائمة بأسماء القادة الشيوعيين الذين ارتبكوا جرائم كبيرة عبر التاريخ، لكنها لم تتضمن اسم جده "كيم إيل سونغ" مؤسس كوريا الشمالية.وقالت مسودة القرار إن الأفكار الاشتراكية تقود بالضرورة إلى الحكم الشمولي وتمركز السلطات، واتهمت الأنظمة الشيوعية بالمسؤولية عن مصرع أكثر من 100 مليون نسمة في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب التسبب في حدوث مجاعات ومجازر بشكل متكرر.كما أشارت إلى أن المفكرين الاشتراكيين، بمن في ذلك "لينين" و"ستالين" و"ماو تسي تونغ" و"فيدل كاسترو" و"كيم جونغ إيل" و"كيم جونغ أون"، قد ارتكبوا جرائم كبرى في التاريخ.وأضافت أن عشرات الملايين قد قُتلوا بسبب الثورة البلشفية، بينما لقي ما بين 15 مليونا و55 مليون شخص حتفهم نتيجة للسياسات الصينية للتقدم الكبير.وقالت إنه بينما تقوم الولايات المتحدة على الإيمان بكرامة الفرد، فإن الاشتراكية تقوم على الشمولية، وبالتالي فهي تعارضها بشكل أساسي، مشددة على أن الكونغرس الأمريكي يندد بكل أشكال الشيوعية ويعترض على تنفيذ السياسات الاشتراكية في الولايات المتحدة.