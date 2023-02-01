الحكومة الكورية تدرس رفع قيود التأشيرات عن القادمين من الصين

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك سو" إن الحكومة ستراجع مسألة رفع القيود المفروضة على إصدار التأشيرات قصيرة الأجل للمسافرين الصينيين حتى قبل نهاية فبراير الجاري، إذا حدث تحسن في أوضاع انتشار فيروس كورونا.وفي مؤتمر صحفي عقده في المجمع الحكومي في سيول أمس الثلاثاء، سُئل هان عن تداعيات ذلك على العلاقات الثنائية، حيث أعربت بكين عن أسفها إزاء القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لكوريا الجنوبية.وقال هان إنه بناء على نتائج اختبارات "بي سي آر" للمسافرين الصينيين الذين يصلون إلى كوريا، لا يزال الرفع الكامل للإجراء يتطلب الحذر، وأضاف أن سيول تتواصل مع بكين في هذا الشأن.ومن ناحية أخرى، وحول آخر توقعات صندوق النقد الدولي بشأن نمو الاقتصاد الكوري خلال هذا العام، قال رئيس الوزراء إنه من الصعب على صندوق النقد الدولي إجراء توقعات دقيقة مقارنة بتوقعاته السابقة في شهر أكتوبر بسبب حالة عدم اليقين فيما يخص رفع سعر الفائدة الأساسي.وقال إن توقعات النمو التي أصدرها صندوق النقد الدولي والبالغة 1.7% أعلى من توقعات الحكومة الكورية البالغة 1.6%.