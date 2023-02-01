وزير الدفاع الأمريكي يعلن عن خطة لنشر الأصول الاستراتيجية في كوريا بشكل متكرر

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قال وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" إنه سيكون هناك المزيد من النشر المتكرر للأصول الاستراتيجية الأمريكية في كوريا الجنوبية، بما في ذلك الطائرات الشبح المتطورة، وحاملات الطائرات.وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الثلاثاء بعد إجراء محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي "لي جونغ سوب" في سيول، قال "أوستن" إن الولايات المتحدة ملتزمة تماما بالرادع الموسع تجاه كوريا الجنوبية وهو ما يشمل النطاق الكامل للقدرات الدفاعية الأمريكية، بما في ذلك التقليدية والنووية والصاروخية. وقال إن شعار واشنطن المتكرر عن الالتزام الأمني "الصارم" ليس مجرد شعار، بل هو ما تعنيه الولايات المتحدة فعليا.وأشار وزير الدفاع الأمريكي أيضا إلى نشر طائرات مقاتلة أمريكية من الجيل الخامس في العام الماضي، مثل طائرات "إف 22" و"إف 35"، والمجموعة الضاربة حاملة الطائرات "رونالد ريغان"، وقال إنه يمكن توقع المزيد من هذا النوع من الأنشطة في المستقبل.كما أشار إلى خطة البلدين الحليفين لإجراء مناورات لتعزيز الردع. وشدد أوستن أيضا على الهدف الثابت لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، موضحا أن واشنطن وسيول ملتزمتان منذ فترة طويلة بهذا الهدف. كما أكد على أهمية العلاقات الأمنية الثلاثية التي تشمل اليابان بالقول إن التعاون الثلاثي يعزز الأمن لجميع الأطراف.