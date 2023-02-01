الحكومة الكورية تناقش مسألة توسيع الدعم للتدفئة

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي الكوري إن الوكالات الحكومية تناقش حاليا تطبيق دعم موسع لمساعدة المواطنين في تكاليف التدفئة المرتفعة، وأنه سيتم إصدار إعلان في هذا الشأن قريبا.وفي إفادة صحفية أمس الثلاثاء، قال السكرتير الرئاسي الأعلى للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ موك" إن التركيز الفوري حاليا هو توفير دعم مباشر وكافٍ للأسر ذات الدخل المنخفض، وأن المناقشات جارية بين الوزارات المعنية لتحقيق هذا الغرض.وأضاف "تشيه" أن الرئيس "يون صوك يول" طلب من المسؤولين النظر في جميع الخيارات المتاحة لتخفيف أعباء تكاليف الطاقة عن الطبقة الوسطى والمواطنين العاديين.وكان الرئيس "يون" قد دعا خلال اجتماع مع كبار مساعديه، عُقد أول من أمس الاثنين، إلى اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف الأعباء المالية في التدفئة عن هذه المجموعات.