رفع الأجرة الأساسية لسيارات التاكسي في سيول إلى 4800 وون

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تم رفع أجرة التاكسي الأساسية لسيارات الأجرة متوسطة الحجم في سيول بمقدار ألف وون لتصل إلى أربعة آلاف و800 وون بدءا من اليوم الأربعاء، وهي أول زيادة من نوعها منذ أربع سنوات.وتم أيضا تقصير الحد الأدنى للمسافة الأولية، التي يتم تطبيق أجرة التاكسي الأساسية عليها، من كيلومترين إلى 1.6 كيلومتر. وبعد الأجرة الأساسية، سيتم احتساب 100 وون لكل 131 مترا، بدلا من 132 مترا في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، سيرتفع العداد بشكل أسرع حيث سيتم تسجيل 100 وون كل 30 ثانية، بدلا من 31 ثانية.أما بالنسبة لسيارات الأجرة الفاخرة وكبيرة الحجم، فقد ارتفعت الأجرة الأساسية لأول ثلاثة كيلومترات من ستة آلاف و500 وون إلى سبعة آلاف وون.وكانت إدارة مدينة سيول قد سمحت في الشهر الماضي أيضا لسائقي سيارات الأجرة بفرض رسوم إضافية ليلية من الساعة 10 مساء، بدلا من منتصف الليل، ضمن الجهود المبذولة لزيادة خدمات سيارات الأجرة الليلية.