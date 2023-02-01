وزير خارجية كوريا يتوجه إلى الولايات المتحدة

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سيتوجه وزير الخارجية الكوري الجنوبي "بارك جين" إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء لإجراء محادثات حول تعزيز التحالف بين سيول وواشنطن، وتعميق التعاون في التعامل مع استفزازات كوريا الشمالية.وخلال الزيارة التي تستغرق أربعة أيام، سيلتقي بارك أولا مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" في نيويورك لمناقشة التعاون بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، والقضايا العالمية.كما يخطط الوزير بارك للالتقاء بسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومع كبار المسؤولين في بعثات الأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة، للحصول على دعمهم لمحاولة سيول لاستعادة مقعد العضو غير الدائم في المجلس.وسوف يتوجه الوزير بارك بعد ذلك إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة.ومن المقرر أن يجتمع الوزير الكوري أيضا مع كبار المسؤولين في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالفضاء.