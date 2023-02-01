كوريا تسجل مستوى قياسيا في عجزها التجاري في يناير

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تقلصت صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 16% على أساس سنوي في شهر يناير الماضي، حيث انخفضت قيمة الصادرات للشهر الرابع على التوالي.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء، انخفضت قيمة الشحنات الخارجية للبلاد بنسبة 16.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 46 مليارا و270 مليون دولار أمريكي في الشهر الماضي.وانخفضت قيمة الشحنات الصادرة من أشباه الموصلات، التي تعتبر من عناصر التصدير الرئيسية، بنسبة 44.5%، بسبب انخفاض أسعار الملكية الفكرية وانخفاض الطلب عليها. كما انخفضت الواردات بنسبة 2.6% على أساس سنوي إلى 58 مليارا و950 مليون دولار.وقد نتج عن ذلك عجز تجاري شهري مرتفع بلغ 12 مليارا و690 مليون دولار.وبذلك تكون كوريا قد سجلت عجزا تجاريا على مدار أحد عشر شهرا متتالية، منذ شهر مارس من العام الماضي، وهي أطول فترة متصلة من العجز التجاري الكوري، منذ فترة العجز التي بدأت في شهر يناير من عام 1995 واستمرت حتى مايو من عام 1997.