نائبة مدير صندوق النقد الدولي تقيم إيجابيا السياسات المالية والنقدية الكورية

Photo : YONHAP News

قيمت نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي "غيتا غوبيناث" الاقتصاد الكوري بشكل إيجابي، قائلة إن السياسات المالية والنقدية الكورية تحافظ على الاتساق.جاء ذلك خلال لقاء جري بينها وبين وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" أمس الثلاثاء في سيول، حيث أضافت "غوبيناث" أن قطاعي المالية والصرف الأجنبي في كوريا الجنوبية أصبحا يتمتعان بصلابة بشكل لا يُقارن مع ما كانا عليه في الماضي.وأكدت أن الحكومة الكورية استطاعت التعامل بسرعة مع حالة عدم الاستقرار في السوق المالية في العام الماضي من خلال التعاون مع المؤسسات ذات الصلة.وقالت "غوبيناث" إن التحديات الرئيسية التي سيواجهها الاقتصاد الكوري في المستقبل تتمثل في المشكلات الهيكلية، مثل التكيف مع التغيرات متوسطة وطويلة المدى التي ستحدث في الهيكل الديموغرافي.ومن جانبه، قال الوزير الكوري "تشو" إن الاقتصاد الكوري سيشهد انتعاشا خلال النصف الثاني من هذا العام بفضل تعافي الاقتصاد العالمي، وذلك على الرغم من أنه من المتوقع أن يعاني من بعض الركود خلال النصف الأول.