إس كي هاينكس تسجل خسارة تشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي

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أعلنت شركة "إس كي هاينكس" الكورية لأشباه الموصلات اليوم الأربعاء أنها سجلت تريليونا و701.2 مليار وون خسائر تشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي.وقالت الشركة إن حجم مبيعاتها في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 7 تريليونات و698.6 مليار وون، فيما بلغ صافي الخسائر 3 تريليونات و523.5 مليار وون.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها شركة "إس كي هاينكس" خسائر تشغيلية على أساس ربع سنوي منذ 10 أعوام، تحديدا منذ الربع الثالث من عام 2012.وبلغ حجم الأرباح التشغيلية للشركة 7 تريليونات و6.6 مليار وون في العام الماضي، بانخفاض نسبته 43.5% مقارنة بالعام الأسبق.أما حجم مبيعاتها فبلغ 44 تريليونا و648.1 مليار وون في العام الماضي، بزيادة بلغت 3.8% مقارنة بالعام الأسبق، بينما انخفض صافي أرباحها بنسبة 74.6% ليصل إلى تريليونين و438.9 مليار وون.وأرجعت الشركة السبب في انخفاض أرباحها التشغيلية إلى تراجع الطلب على أشباه الموصلات منذ النصف الثاني من العام الماضي.