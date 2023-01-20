السفير الأمريكي يتعهد ببذل الجهود لتخفيف قلق الكوريين بشأن الردع الموسع

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قال السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية "فيليب غولدبيرغ" إنه على دراية بقلق بعض الكوريين الجنوبيين بشأن التزام الولايات المتحدة بالردع الموسع ضد تهديدات كوريا الشمالية، وتعهد ببذل الجهود لطمأنة حكومة وشعب كوريا الجنوبية.وأدلى السفير الأمريكي بهذه التصريحات أمس الأربعاء في منتدى استضافته جمعية الصحفيات الكوريات في سيول، حيث قال إن البلدين يواصلان المناقشات بشأن الردع الموسع.وقال "غولدبيرغ" إن الردع الموسع يعني أن تقدم واشنطن قدرات الردع باستخدام جميع مواردها، بما في ذلك القدرات النووية. وأضاف أن الولايات المتحدة تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد.وتعليقا على تشكك بعض الكوريين ومخاوفهم بشأن تلك القضية، أكد "غولدبيرغ" مجددا أنه يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة.وردا على سؤال حول إمكانية قيام الولايات المتحدة بإعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية في شبه الجزيرة الكورية، رفض السفير التعليق على هذا الوضع الافتراضي.