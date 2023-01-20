حزب المعارضة يتعهد بإجراء تحقيق خاص في تورط السيدة الأولى في التلاعب بالأسهم

Photo : YONHAP News

شكل الحزب الديمقراطي المعارض فريق عمل للسعي من أجل تعيين فريق تحقيق خاص في مزاعم التلاعب في الأسهم المنسوبة إلى السيدة الأولى "كيم كيون هي"، زوجة الرئيس "يون صوك يول".وفي الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل أمس الأربعاء، شدد الحزب على أنه يجب عليهم السعي لإجراء تحقيق خاص في تلك المزاعم.واتهم الحزب "كيم" بأنها أحد المتورطين في التلاعب بأسعار أسهم شركة "دويتش موتورز"، وهي شركة موزعة لسيارات "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية.وقال زعيم نواب الحزب "بارك هونغ كيون" إنه بصرف النظر عن شركة "دويتش موتورز"، فقد أثيرت مزاعم جديدة بشأن تورط "كيم" في التلاعب بالأسهم، لكن النيابة لم تفعل شيئا حيالها.وقال "بارك" إن الحزب سيقدم شكوى ضد والدة "كيم"، مدعيا أنها متورطة في القضية.وجاء تشكيل فريق العمل بعد يوم من إقامة المكتب الرئاسي دعوى قضائية ضد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "كيم أوي كيوم"، بزعم الإدلاء بمزاعم كاذبة عن تورط السيدة الأولى في التلاعب بالأسهم.