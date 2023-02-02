الحكومة الكورية ترى أن السوق العالمية مستقرة بعد رفع سعر الفائدة الأمريكي

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قال وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" إن السوق المالية العالمية مستقرة، بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، أمس الأربعاء.وقدم الوزير هذا التقييم في اجتماع مع محافظ البنك المركزي "ري تشانغ يونغ" ورؤساء السلطات المالية في كوريا الجنوبية، لمراجعة قرار رفع سعر الفائدة الأمريكي، والتحقق من وضع السوق المالية.وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر رفع سعر الفائدة القياسية قصيرة الأجل بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لتتباطأ وتيرة الزيادات عقب قرار ديسمبر الماضي برفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وبعد سلسلة من الزيادات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.وقال الوزير "تشو" إن السوق المالية العالمية ظلت مستقرة خلال الليل عقب صدور القرار، وأضاف أن السوق المالية الكورية أظهرت أيضا علامات على تراجع التقلب بفضل جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في السوق، والتوقعات بتباطؤ تحركات تشديد السياسات النقدية العالمية.وفي إشارة إلى استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكوري الجنوبي بسبب تباطؤ الصادرات، مع توقع بقاء التضخم مرتفعا في الوقت الحالي، تعهد "تشو" بتعزيز مراقبة السوق واتباع مزيج مثالي من السياسات.